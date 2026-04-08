المفاوضات صعبة.. عبد المنعم سعيد: الأزمة الأمريكية الإيرانية مش سهلة والحل مؤقت
العودة للانتصارات.. غزل المحلة يحقق الفوز على الجونة في الدوري
البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي
نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
اقتصاد

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الموعد وخطوات التقديم والشروط

آية الجارحي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.  

موعد حجز وحدات الاسكان الاجتماعي  2026 

 من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.  

ويشمل الطرح الجديد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. 

 خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

 

  يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية: 

 إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

 إدخال البيانات الشخصية بدقة 

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية  

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل) 

 تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد 

 متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة 

 شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا 

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا  

الأوراق المطلوبة 

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي  

شهادة إثبات الدخل 

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)  

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز     

الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان سكن لكل المصريين محدودي الدخل متوسط الدخل صندوق الإسكان الاجتماعي منصة مصر العقارية المدن الجديدة

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

شبح الإيقاف الطويل يطارد الشناوي بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| إيه الحكاية؟

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

بالصور

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

فيديو

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد