الحبس والغرامة .. احذر التعدي على أملاك الغير للانتفاع بها

جرم قانون العقوبات، التعدي على أملاك الغير أو الانتفاع بها دون وجه حق، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في الاستيلاء أو استغلال ممتلكات مملوكة للغير بالمخالفة للقانون، خاصة مع تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية وحق الانتفاع في بعض المناطق.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات، على كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.