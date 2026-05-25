باحثة بتكنولوجيا التغذية: التعرض للشمس يفسد أغذية الأطفال ويهدد سلامتهم

أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، أن هناك مؤشرين رئيسيين لاكتشاف فساد الأطعمة والحلوى والمنتجات الغذائية، يمكن الاعتماد عليهما من خلال الحواس البشرية، وهما متاحان لجميع المستهلكين.

وأوضحت منال عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن أول خطوة يجب الانتباه لها هي قراءة تاريخ الإنتاج والصلاحية بدقة، مشددة على أنه لا يجب شراء أي منتج دون التأكد من هذه البيانات، لافتة إلى أن بعض المنتجات قد يتم التلاعب بها عبر لصق استيكر جديد بعد انتهاء الصلاحية، أو محو التاريخ القديم وإضافة تاريخ حديث في حالات غش تجاري.

وأضافت منال عز الدين، أن هناك علامات حسية واضحة تدل على فساد المنتجات، منها جفاف الحلوى، ووجود رطوبة في البسكويت، وهو ما يعد مؤشرا على بداية تلف المنتج، مشيرة إلى أهمية الانتباه للرائحة الطبيعية للمنتج، مؤكدة أن أي تغيير في الرائحة أو اللون أو الكثافة يعد علامة على عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك.

وحذرت منال عز الدين من أن تعرض أغذية الأطفال لأشعة الشمس يؤدي إلى فسادها بشكل سريع وقد يسبب أضرارا صحية كبيرة، مؤكدة أن الحفظ السليم عامل أساسي في سلامة الغذاء، موضحة أن البطاطس المقلية إذا كان لونها الداخلي داكنا أو بها رطوبة أو طعم زيت قديم، فيجب التخلص منها فورا وعدم تناولها.

التحليل المعملي

وأضافت أن الطريقة الثانية لاكتشاف فساد المنتجات تتمثل في التحليل المعملي الذي تقوم به الجهات والوزارات المختصة، مشيرة إلى ضرورة الحذر من المثلجات الجاهزة، موضحة أنها غالبا تتكون من سكر وألوان صناعية دون احتواء حقيقي على عصير طبيعي، وأنها تذوب بسرعة ولا تحمل خصائص العصير الطبيعي أو رائحته.