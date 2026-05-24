280 ألف طن صادرات و5440 رسالة.. نشاط مكثفة لـ سلامة الغذاء خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ19 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 16 إلى 22 مايو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 112 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 15 منشأة، فيما تمكنت 4 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 48 زيارة فحص وتفتيش في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 5 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 2720 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1480 شركة مصدرة.



كما أوضح تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5440 رسالة غذائية بإجمالي 280 ألف طن، صادرة عن 1484 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.



الصادرات الغذائية



وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 88 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 54 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن، ثم العنب بإجمالي 12 ألف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 44 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 47 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 11 ألف طن، تلتها كل من البطاطا الحلوة والبصل بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت هولندا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، الجزائر، ليبيا والسودان من بين إجمالي 191 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 965 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـإجمالي 940 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 757 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1215 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



الواردات الغذائية



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2060 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 300 ألف طن، مستوردة من قِبل 900 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أمريكا، الأرجنتين واندونيسيا، من بين إجمالي 83 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 687 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 412 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 281 رسالة.



وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1204 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 447 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 57 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 92 مستورد خلال نفس الفترة.



الرقابة التخزينية



ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 59 مأمورية تحفظ شملت المرور على 84 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 194 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 5 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز والمخابز، شملت 2 مخبزًا بلديًا، ومخبزًا سياحيًا، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

جدير بالذكر أنه تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما قامت الهيئة بتغطية كافة المواقع على مستوى الجمهورية بمفتشي الهيئة للمشاركة في أعمال الاستلام وتم تزويدهم بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة.

كما تم إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 39 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الغربية والشرقية.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1627 مخزنًا.



الشكاوى والتظلمات



واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 152 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 783 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد، شمال سيناء، قنا، الأقصر، السويس، سوهاج، البحر الأحمر، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، مدينتي العبور والشروق، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx،⁠ أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



السلاسل التجارية



وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، المنوفية، بورسعيد، السويس، سوهاج ومدينة الغردقة.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار إحكام الرقابة على منشآت السلاسل التجارية، تم تنفيذ عدد من مأموريات سحب عينات من اللحوم البلدية بإجمالي 25 عينة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2211 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.



المكملات الغذائية



وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 76 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 436 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 21 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 13 شهادة بيع حر، و75 موافقة إعلانية.



المحال العامة



وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 446 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 593 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 266 منشأة لاشتراطات التسجيل، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77557 منشأة من المحال العامة.



قطاع الألبان



أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 14 مأمورية تفتيشية على المحالب، و6 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الجيزة، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، الإسماعيلية، بني سويف والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.



القطاع السياحي



وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 57 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الإسكندرية، البحر الأحمر، سوهاج، أسوان، الأقصر، مرسى مطروح وجنوب سيناء.



وحدات الطعام المتنقلة



كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر والأقصر، وتم تسجيل 8 وحدات جديدة.



المجازر والمغلفات



وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 16 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 142 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية والقليوبية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما تم تنفيذ حملة مشتركة مع مباحث التموين بمحافظتي القاهرة والقليوبية للكشف البيطري على اللحوم المتداولة بالأسواق، وإبداء الرأي الفني بشأن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



مصانع المواد الملامسة



وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 19 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، أسيوط والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 864 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.



قطاع الأسماك



وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 29 زيارة ميدانية بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 806 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.



التظلمات الجمركية



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 439 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.



الحملات المحلية



في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 242 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1505 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 5812 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 196 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1621 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 100 منشأة غذائية.



التعاون الرقابي



وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 33 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 258 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2000 عبوة من شراب الجلوكوز بدون بيانات، و250 كجم من اللحوم بدون أختام ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة على 45 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

كما تم تحرير 23 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 18 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 350 كجم من اللحوم التي حدث تغير في خواصها الطبيعية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 6 أطنان من المانجو المعبأة داخل براميل، والتي تبين وجود أعفان ظاهرية بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 26 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.

وتم تنفيذ 69 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.





الإبلاغ الفورى

