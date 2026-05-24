كيف تحرك سعر عيار 21 في الصاغة اليوم؟.. تفاصيل

محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 24-5-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل متوسط سعر أشهر أعيرة الذهب في آخر تحديث له اليوم، وهو من عيار 21 6825 جنيها للشراء و6775 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم بدون تغيير يذكر بمختلف الأعيرة الذهبية.

وصل سعر الذهب في ختام تعاملات أمس لزيادة طفيفة تبلغ 10 جنيهات بعد تراجع 40 جنيهًا خلال يومين.

سجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة 6825 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيهًا للشراء و 7742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و 7097 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيها للشراء و 6775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و 5807 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.

تحركات السوق المحلية.

 

وتتجه شركات تصنيع الذهب في مصر ، إلى رفع قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بداية من يونيو المقبل، رغم حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق المحلي وتراجع القدرة الشرائية.

و تمثل مصنعية الذهب نحو 5% من سعر الجرام، إذ يبدي قطاع التجزئة رفضًا واسعًا للزيادة الجديدة، في ظل تراجع حركة المبيعات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

 ويرى التجار أن العملاء لم يعودوا يتقبلون مستويات المصنعيات الحالية، بالتزامن مع تراجع نسبي في أسعار الذهب، مما يهدد بمزيد من التباطؤ في حركة البيع.

وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي، هذا التراجع، حيث تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بمصر بنسبة 19 %، ليسجل 5.2 طن خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، سجّل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر 5.7 طن خلال الربع الأول من 2026، وإن تراجع بنسبة 23% مقارنة بالربع الرابع من 2025 البالغ 7.4 طن، فإنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي مقارنة بـ4.7 طن في الربع الأول من 2025، مما يعكس استمرار توجه المدخرين نحو الذهب الاستثماري على حساب المشغولات.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق المصري؛ إذ انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات عالمياً بنسبة 23% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى 300 طن — أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2020 — في حين ارتفع الإنفاق على المجوهرات بنسبة 31% نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن المستهلك يدفع أكثر مقابل كميات أقل.

في حين بلغ متوسط المصنعيات على المشغولات المحلية ما بين 350 و400 جنيه للجرام، فيما تتراوح مصنعية المشغولات المستوردة بين 800 و1000 جنيه للجرام، وهو ما يدفع شريحة متزايدة من المدخرين نحو السبائك الذهبية باعتبارها أقل تكلفة.

كما لجأت بعض محال التجزئة إلى التركيز على بيع الذهب المستعمل، نظرًا لانخفاض قيمة مصنعيته وزيادة الإقبال النسبي عليه مقارنة بالمشغولات الجديدة، وطالب عدد من التجار شركات التصنيع بالتراجع عن الزيادات المرتقبة، بهدف استعادة المستهلكين للمشغولات وتقليل الاعتماد المتزايد على السبائك.

