لمتابعة تنفيذ خطة التنمية... وزير التخطيط يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية

يبدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة جهود توطين التنمية بالمحافظات وحوكمة الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية، لبحث جهود التنمية بالمحافظة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك خطة العام المالي المقبل ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وجهود الحكومة لدفع جهود توطين التنمية بالمحافظة.

وتتضمن الجولة التفقدية زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بهدف متابعة التنفيذ وحجم ما تم إنفاقه على هذه المشروعات وذلك في إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق العام ومتابعة ما يجري من مشروعات والتي تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات