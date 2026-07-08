انتهاكات غاشمة.. السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، ما وصفته بـ"تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة" على كل من الكويت والبحرين، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، إن المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، محذرة من تداعيات مواصلة ما وصفته بـ"الانتهاكات الغاشمة" التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الرياض، السلطات الإيرانية، إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات، مؤكدة أن إنهاء التصعيد بات ضرورة للحفاظ على أمن وسلامة دول الخليج والمنطقة بأكملها.

وجددت السعودية في ختام بيانها، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية سيادتهما وصون أمنهما الوطني في مواجهة أي تهديدات.