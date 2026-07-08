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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط البيتكوين إلى 62 ألف دولار عقب إعلان ترامب «انتهاء الهدنة» مع إيران

البيتكوين
البيتكوين
أ ش أ

تراجعت عملة "البيتكوين" الرقمية نحو مستويات الـ 62 ألف دولار، اليوم الأربعاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي شكلت إطاراً لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد تبادل الجانبين هجمات عسكرية مكثفة، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنسبة 1.8% لتصل إلى 62,143.2 دولاراً، وذلك بعد أن كانت قد سجلت صعوداً تجاوز مستويات الـ 64,500 دولار في الجلسة السابقة.

وفي أسواق الطاقة، سجل خام برنت صعوداً ملحوظاً بنسبة 5.65% ليصل إلى 78.35 دولاراً للبرميل، مع تسعير المتعاملين للمخاطر المتزايدة المحيطة بالإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما جدد المخاوف من أن تسهم الضغوط التضخمية في تعقيد التوجهات السياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتتجه أنظار الأسواق حالياً صوب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات حول تقييم صناع السياسة لمخاطر التضخم.

وعلى الرغم من تراجعات اليوم، أظهر الطلب المؤسسي على البيتكوين تماسكاً؛ إذ سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات نقديّة واردة صافية لثلاثة أيام متتالية، مما ساعد في دعم تعافي العملة من مستويات الهبوط التي شهدتها أواخر يونيو الماضي.

وعلى الصعيد التنظيمي، تشير الأجندة المحدثة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى إمكانية اقتراح أول قاعدة تنظيمية رئيسية للأصول المشفرة هذا الشهر، تحت مسمى "Reg Crypto"، والتي قد تسهم في تخفيف متطلبات التمويل والامتثال للشركات الناشئة في هذا القطاع من خلال توفير إعفاءات أو ملاذات آمنة لبعض الأنشطة.

وتأتي هذه الخطوة بقيادة رئيس الهيئة الحالي، بول أتكينز، في مسعى لترسيخ إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الرقمية بالتزامن مع مناقشات الكونجرس لتشريعات أوسع نطاقاً.

وفي سوق العملات الرقمية البديلة، امتدت الخسائر وسط حالة من الحذر العام في التعاملات، وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 2% لتصل إلى 1,740.92 دولاراً، كما انخفضت عملة "XRP" بنسبة 3.6% لتسجل 1.0838 دولاراً، وهبطت عملة "سولانا"بنسبة 4.4%، في حين تراجعت "كاردانو" بنحو 6%، وسجلت عملة "دوجكوين" تراجعاً بنسبة

البيتكوين تراجعت مستويات أعقاب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم

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