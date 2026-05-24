تذبذب في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مع استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

في المقابل، يستمر الدعم الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية.

وأمس، السبت، ارتفعت سعر جرام الذهب بنحو 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 24-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4509 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5854 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6830 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7806 جنيهات للشراء ليسجل بعد إضافة الدمغه المصنعية نحو 8033 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.640 جنيه.