القابضة للمياه: استمرارية وسهولة شحن عدادات المياه خلال أجازة العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام أجازه عيد الاضحي المبارك.

وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع. مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن تجنبا لقطع المياه اثناء الاجازات او العطلات الرسمية.

شحن كارت العداد

وأوضحت أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

خدمات فورى

وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الاضحي المبارك تحت كود ٥٧٥ وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم. ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة في التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.