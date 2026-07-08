أحمد شلبى: «المارينا» محرك رئيسي للاقتصاد الأزرق وفرص العمل

صرّح أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، بأن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على تطوير وجهات حقيقية نابضة بالحياة، وليس مجرد مناطق أو مشروعات تقليدية، مؤكدًا أن الهدف هو خلق قيمة اقتصادية مستدامة تدعم توجهات الدولة التنموية.

وأضاف شلبي خلال مؤتمر صحفى اليوم أن «المارينا» ليست مجرد مرسى لليخوت أو مكان ترفيهي محدود الاستخدام، بل تمثل وجهة متكاملة ومحركًا رئيسيًا للاستثمار وقطاع الضيافة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن فتح المجال أمام مزيد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات.

وأشار إلى أن مشروع المارينا يرتبط بأحد أهم محاور التنمية الحديثة، وهو الاقتصاد الأزرق، الذي يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية وكافة علوم البحار، بما يحقق تنمية مستدامة تقوم على استغلال الأصول الطبيعية بصورة مسؤولة ومدروسة.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مشروع تنموي، مؤكدًا أن الرؤية تستهدف تحويل الساحل إلى منطقة تعمل لفترات أطول على مدار العام، بدلًا من اقتصاره على مواسم محدودة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويزيد من معدلات التشغيل.

وأكد شلبي أن لدى تطوير مصر فكرًا طويل المدى يقوم على الاستفادة المثلى من نعم مصر وشواطئها، في إطار يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعظيم العائد من المقومات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها البلاد.