بنك التعمير والإسكان يوجه رسائل توعوية لعملائه للتحذير من الصفحات الوهمية

أرسل بنك التعمير والإسكان رسائل توعوية إلى عملائه يحذرهم فيها من التعامل مع الصفحات والإعلانات الوهمية التي تدّعي تقديم هدايا وجوائز مالية باسم البنك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البنك، في رسائله للعملاء، ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي عروض غير رسمية، مؤكدًا أهمية عدم مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) مع أي جهة غير معتمدة.

وشدد البنك على أن جميع الخدمات والعروض الرسمية يتم الإعلان عنها فقط من خلال قنواته الرسمية المعروفة، سواء عبر موقعه الإلكتروني، أو صفحاته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات.

ودعا بنك التعمير والإسكان عملاءه إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 19995 في حال وجود أي استفسار أو للإبلاغ عن أي محاولة احتيال، مؤكدًا حرصه الكامل على حماية بيانات العملاء وتعزيز إجراءات الأمان المصرفي.