86% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في تخطيط السفر قلقون بشأن أمن بياناتهم

أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لدى كثير من المسافرين، لما يوفره من سرعة في التخطيط وتوصيات مخصصة وعروض مناسبة للميزانية.

وأفادت الدراسة التى قدمتها كاسبريسكى العالمية أن 73% من المشاركين بأن توفير الوقت وتسهيل التحضيرات يمثلان الدافع الرئيسي لاستخدام هذه الأدوات، فيما أشار 65% إلى سهولة العثور على أبرز المعالم السياحية والحصول على اقتراحات تتوافق مع اهتماماتهم. كما يستخدم 63% الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل العروض، ويثق 61% بقدرته على تقديم معلومات يصعب الوصول إليها بوسائل تقليدية.

ورغم هذه المزايا، يظل القلق بشأن أمن البيانات حاضراً بقوة؛ إذ عبّر 86% من المستخدمين عن مخاوف تتعلق بحماية معلوماتهم الشخصية. ويرى 48% وجود مخاطر أمنية مباشرة، بينما يتعامل 37% بحذر دون مخاوف كبيرة، في حين يعتقد 14% فقط أن مشاركة البيانات آمنة تماماً.

وتوصي الدراسة بعدم مشاركة البيانات الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الروابط قبل النقر عليها، واستخدام حلول أمن سيبراني موثوقة، إضافة إلى تنفيذ المعاملات الحساسة بشكل شخصي لضمان أقصى درجات الحماية أثناء السفر.