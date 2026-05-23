محافظ القليوبية يتفقد أعمال هدم مدخنة مخازن شركة قها للأغذية المحفوظة

أجرى اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة ميدانية عاجلة لمتابعة الموقف على أرض الواقع، بحضور جيهان الصادق رئيس مدينة قها وذلك في استجابة فورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومخاوف بشأن أعمال هدم مدخنة داخل مخازن شركة قها للأغذية المحفوظة بمدينة قها.



وجاءت زيارة المحافظ للوقوف بنفسه على مدى سلامة أعمال الهدم، خاصة في ظل تخوف بعض المواطنين من المدخنة التي يصل ارتفاعها إلى 22 متراً، وما قد تمثله من خطورة على السكان والمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على أن أعمال الهدم تتم بصورة هندسية وآمنة، وفقاً للترخيص الرسمي الصادر، وتنفذها شركة متخصصة في أعمال الهدم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والقانونية المنظمة لذلك.



كما تم التأكد من استيفاء كافة المستندات القانونية الخاصة بالأعمال، حيث تم الاطلاع على صورة العقد المبرم بين الشركة المنفذة وشركة قها للأغذية المحفوظة، بالإضافة إلى محضر الاستلام الرسمي للموقع، بما يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة.



وفيما يتعلق بالمدخنة محل شكوى المواطنين، وجه المحافظ بضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر، حيث تقرر تنفيذ أعمال الهدم بشكل تدريجي وآمن باستخدام السقالات المعدنية، وذلك تحت الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قها، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح في ختام جولته أن المحافظة تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن أمن وسلامة المواطنين يأتيان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.