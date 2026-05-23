تحرير 77 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة بالقليوبية

شنت مديرية التموين في القليوبية حملات رقابية مفاجئة، بعدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.



وأسفرت الحملات التي نُفذت بنطاق شبين القناطر وقها وبنها وطوخ والخانكة وحي شرق وغرب شبرا الخيمة وكفر شكر، عن تحرير 72 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية لمخالفات متنوعة، أبرزها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، والغلق دون إذن رسمي.



كما تم تحرير 3 تقارير ضد بدالين تموين لمخالفات تتعلق بعدم وجود لوحة بيانات وغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تقرير ضد منفذ “جمعيتي” للغلق دون تصريح، ومحضر جنح ضد سوبر ماركت لعدم إعلان الأسعار.



وتابعت الرقابة التموينية أعمال استلام القمح المحلي بمركزي تجميع شبين وكفر سعد بحيري، وتم تحرير محضري إثبات حالة لفحص حشري للقمح المحلي، مع متابعة سير العمل ورصد أي معوقات لحلها فورًا.



وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، وحماية المواطنين وردع المخالفين.

