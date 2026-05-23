الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات

منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف وفقا لما رصده صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وتواصل العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، تسجيل مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تأثر أسعار الصرف بالتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري، ليسجل:

سعر الدولار الأمريكي

53.00 جنيه للبيع

52.86 جنيه للشراء

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، نظرًا لاعتماده الرئيسي في عمليات الاستيراد والتبادل التجاري، إلى جانب تأثيره المباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار خلال الفترة الحالية يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع استمرار جهود البنك المركزي المصري لضبط سوق النقد الأجنبي.

اليورو الأوروبي يسجل مستويات مرتفعة

سجل اليورو الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مدفوعًا بتحركات العملة الأوروبية عالميًا، حيث بلغ:

سعر اليورو الأوروبي

61.52 جنيه للبيع

61.35 جنيه للشراء

ويأتي ارتفاع اليورو بالتزامن مع استمرار التقلبات الاقتصادية داخل منطقة اليورو، وتأثر الأسواق الأوروبية بملفات التضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية.

ويُعد اليورو من العملات المهمة في السوق المصرية، خاصة في التعاملات التجارية والسياحية مع دول الاتحاد الأوروبي.

الجنيه الإسترليني يواصل الصعود

حافظ الجنيه الإسترليني على مستوياته المرتفعة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل:

سعر الجنيه الإسترليني

71.15 جنيه للبيع

70.96 جنيه للشراء

ويواصل الإسترليني تحركاته القوية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.

استقرار الريال السعودي مع قرب موسم الحج

شهد الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع زيادة الطلب عليه مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، حيث سجل:

سعر الريال السعودي

14.12 جنيه للبيع

14.08 جنيه للشراء

ويزداد الإقبال على الريال السعودي خلال هذه الفترة من كل عام، بسبب سفر أعداد كبيرة من المواطنين لأداء مناسك الحج والعمرة، ما يرفع معدلات الطلب على العملة السعودية داخل السوق المحلية.

الدينار الكويتي يواصل تصدر العملات العربية

حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، ليسجل:

سعر الدينار الكويتي

172.78 جنيه للبيع

172.27 جنيه للشراء

ويُعتبر الدينار الكويتي من أقوى العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، نتيجة قوة الاقتصاد الكويتي وارتباطه بقطاع النفط والطاقة.

متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف

وتتابع الأسواق المحلية والمستثمرون بشكل يومي تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة التجارة الخارجية.

كما يترقب المتعاملون أي تغييرات جديدة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة، وتطورات الأسواق الدولية.

