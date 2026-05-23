فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن رغبة النادي الأهلي في ضم محترف مصري بالدوري الإسباني.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على فيسبوك: "هيثم حسن المحترف المصري في الدوري الاسباني درجة ثانية والمنضم للمنتخب القومي يلقى اهتماما كبيرا من الأهلي، وجاري محاولة عقد اجتماع بينه وبين وكيل أعماله ومسئولين من الأهلي لايجاد قاعدة من التفاهم والوصول إلى اتفاق يلعب بموجبه هيثم حسن للأهلي .

وأضاف فرج عامر: ولاد الحلال بيحاولوا يثنوا هيثم حسن عن ذلك وتشجيعه للاستمرار بالدوري الاسباني الدرجة الثانية، و هيثم يتمني الانضمام للأهلي".

اهتمام قديم يعود إلى الواجهة

بحسب مصادر مطلعة داخل الأهلي، فإن اهتمام النادي بضم هيثم حسن ، ليس وليد اللحظة بل يعود إلى فترة تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي، حيث جرى التواصل مع اللاعب أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

لكن اللاعب فضل وقتها الاستمرار في رحلته الأوروبية على أمل تثبيت أقدامه في الكرة الإسبانية خاصة في ظل صغر سنه والإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.