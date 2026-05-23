أنا افضل مدافع في مصر.. نجم زد يعلن قرب انتقاله لأحد أندية القمة

فجر أحمد طارق لاعب نادي زد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أنه قريب للغاية من التواجد في صفوف أحد الثلاثي الكبار الموسم القادم، مشددًا على أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وتابع "طارق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم": عندي عروض كثيرة أبرزها من أندية القمة في الكرة المصرية، لكن لن أتحدث أكثر من ذلك، تاركًا الموضوع برمته لوكيلي.

وأضاف: هناك مفاوضات مع ناديين كبيرين في الكرة المصرية خلال الأيام الماضية، وهناك جلسة قريبة لإنهاء كل الأمور، وكل اللي هيجيبه ربنا كويس.

وواصل: بعشق وليد صلاح الدين، منذ شاهدني وأنا في ناشئي زد وتنبأ بأني سأكون لاعبًا كبيرًا بعد سنوات، أتحدث معه كثيرًا وبقوله: "ربنا يخليك لينا يا كابتن وليد".

واختتم أحمد طارق حديثه: واثق في إمكانياتي فوق ما تتخيل، وقادر على المنافسة مع أي مدافع في مصر، وسأكون في منتخب مصر قريبًا، لأني الأفضل، وتواجد الجمهور لا يقلقني بالعكس يمنحني دوافع أكثر للقتال على مكاني.