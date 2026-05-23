شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما يتردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم مصطفى محمد لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه تحدث في هذا الملف منذ فترة طويلة وأوضح موقف القلعة الحمراء بشكل كامل.

وقال شوبير إنّه حرص خلال الشهر الماضي على التأكيد أكثر من مرة أن الأهلي لم يفتح باب التفاوض مع مصطفى محمد، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالجوانب الفنية فقط، بل يرتبط أيضًا بتوجه إداري داخل النادي خلال المرحلة الحالية.

وأشار شوبير إلى أن هناك اتجاهًا واضحًا داخل الأهلي بعدم التعاقد مع أي لاعب أو مدرب سبق له العمل داخل نادي الزمالك لفترة طويلة، معتبرًا أن هذا التوجه أصبح جزءًا من سياسة النادي في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن البعض حاول الربط بين استبعاد مصطفى محمد من بعض الحسابات الفنية داخل المنتخب أو الأهلي وبين حضوره مباريات للزمالك أو رفضه الانتقال إلى الأهلي، إلا أن هذه التفسيرات غير دقيقة على حد وصفه.

وأوضح شوبير أن اختيارات الأجهزة الفنية سواء في الأندية أو المنتخبات تخضع دائمًا لرؤى فنية تختلف من شخص لآخر، مؤكدًا أن الجماهير قد تتفق أو تختلف مع تلك القرارات، لكنها تظل في النهاية وجهات نظر تخص المدير الفني والجهاز المسؤول عن اتخاذ القرار.

وشدد على ضرورة عدم تفسير كل قرار فني على أنه يحمل أبعادًا شخصية أو مواقف مسبقة تجاه اللاعبين، مؤكدًا أن كرة القدم تعتمد في المقام الأول على احتياجات الفريق وخطط المدربين.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل الدائر حول اسم مصطفى محمد لا يعكس الحقيقة كاملة، داعيًا الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التحليلات غير الدقيقة المتعلقة بمستقبل اللاعب أو موقف الأهلي منه.