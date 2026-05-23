أشرف عبد الباقي يكشف موعد العودة للمسرح.. ويرد على انتقادات المهرجانات

كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل مشروعه المسرحي الجديد «سوكسيه»، مؤكدًا أنه يعتمد على دعم المواهب الشابة وتقديم فرص لهم على خشبة المسرح.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد:«عرضت 12 مسرحية لـ 12 فرقة شباب جدد بيألفوا ويخرجوا ويمثلوا، وأنا دوري إشراف عام فقط على الديكورات والإضاءة، ويعرضوا عندي في المسرحية وأوفر لهم الفرصة مع دعاية الناس تيجي تشوف شغلهم على مسرح الريحاني».

وأضاف: «المشروع يتضمن عرض أسبوعي متنوع بين عروض مسرحية وراقصة وستاند أب كوميدي وكل ألوان المسرح».

وعن إمكانية عودته للمسرح بعمل بطولة جديدة، قال: «التصوير بياخد وقت، فالواحد وقته مبقاش ملكه، ووقت ما يكون فيه فرصة هقدم».

وفيما يخص الانتقادات الموجهة للمهرجانات الفنية، أوضح: «بعض الناس خارج الوسط الفني بتشوف المهرجان فساتين، وده شكل كل مهرجانات العالم، لكن فيه فنانين بيهتموا يحضروا ندوات وأفلام قصيرة وعروض فنية، واللي بييجي الريد كاربت ويمشي هو حر، لكن فيه ناس بتتثقف فنيًا بكل ما هو جديد».

كما علّق على الانتقادات التي تطال نجوم مسرح مصر، قائلًا: «رغم إنها تجربة ناجحة، لكن أي حد فيهم أو من جيلهم يعمل حاجة وحشة يقولوا أشرف هو السبب».