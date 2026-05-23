أخبار العالم

مستشار ألمانيا : عنف المستوطنين بالضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة

محمود نوفل

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة .

وفي تغريدة له ؛ قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

 ولفت إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يزيد من حدة التوتر ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق ؛ دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار السياسات الاستيطانية يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد بصورة مباشرة إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي لا يزال يحظى بدعم أوروبي ودولي واسع باعتباره المسار الوحيد القابل للحياة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاءت التصريحات في إطار موقف أوروبي مشترك ضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، شدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية وتقليص الإجراءات الإدارية التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع المطالبة بضمان محاسبة المتورطين في أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية.

وأكدت برلين أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة رئيسية أمام جهود السلام، ويؤدي إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات التصعيد الحالي على مستقبل المنطقة بأكملها. كما شددت ألمانيا على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في الضفة الغربية ستؤثر سلبًا على فرص استئناف العملية السياسية.

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

