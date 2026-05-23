ماكنتش بمثل.. منة فاضل تكشف كواليس ألبوم حالة اكتئاب ومعاناتها النفسية

كشفت المطربة منة فاضل عن تفاصيل وكواليس أغنيتها «صورنا» التي قدمتها ضمن “الميني ألبوم” «حالة اكتئاب»، مؤكدة أن المشاعر التي عبرت عنها في الأغاني لم تكن تمثيلًا أو مجرد فكرة فنية، بل جاءت من تجربة نفسية حقيقية عاشتها في تلك الفترة.

عمل فني يلامس الواقع

وأوضحت منة فاضل خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها مرت بحالة شعورية خاصة، ولاحظت في الوقت نفسه أن كثيرًا من الأشخاص حولها يعيشون المشاعر ذاتها، وهو ما دفعها للتفكير في تقديم عمل فني يلامس الواقع ويعبر بصدق عن الحالة النفسية التي يمر بها عدد كبير من الشباب.

وأضافت أنها كانت حريصة على الوصول إلى الجمهور من خلال الصدق في التعبير، لذلك قررت تقديم “ميني ألبوم” كامل يحمل طابعًا نفسيًا بعنوان «حالة اكتئاب»، ليكون قريبًا من مشاعر الناس وتجاربهم اليومية.

تعاون ودعم كبير من فريق العمل

وأكدت أن نجاح المشروع جاء نتيجة تعاون ودعم كبير من فريق العمل، خاصة حاتم محسن والمنتج معتز عرموش، اللذين لعبا دورًا مهمًا في خروج الألبوم بالشكل الذي وصل إلى الجمهور وحقق تفاعلًا واسعًا.

وأشارت إلى أن أغنية «صورنا» كانت الأقرب إلى حالتها النفسية خلال تلك المرحلة، مؤكدة أن إحساسها الحقيقي أثناء الأداء كان السبب الأساسي وراء تفاعل الجمهور مع الأغاني وارتباطهم بها.