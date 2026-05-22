إبراهيم عبدالجواد : ييس توروب «متقري صح» ويسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية قبل الرحيل عن الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على موقف المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب يتعامل باحترافية كبيرة فيما يخص بنود عقده مع القلعة الحمراء.

وقال عبدالجواد إن توروب «متقري صح»، في إشارة إلى معرفته الكاملة بحقوقه التعاقدية، موضحًا أن المدرب يعمل على ضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من المستحقات والأموال قبل رحيله المحتمل عن الأهلي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتابع الموقف خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الحديث المتزايد حول مستقبل الجهاز الفني والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، بالإضافة إلى ملف الصفقات والراحلين عن الفريق.

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ييس توروب أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شركة الكرة بالنادي، تضمن عددًا من الطلبات المهمة الخاصة بالتحضير للموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره عبد الجواد، طلب توروب حجز تذكرة عودته إلى القاهرة، إلى جانب إبلاغه بكافة تفاصيل معسكر الإعداد المقبل، ومدة المعسكر، وبرنامج التحضيرات الكامل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن المدير الفني حدد أيضًا خمسة مراكز يرغب في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة وفق احتياجاته الفنية.

كما طلب توروب إعداد قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق، مع متابعة مستمرة لكافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول، والرد عليه بشكل دوري خلال فترة إجازته الحالية وحتى موعد عودته من جديد لقيادة التدريبات.