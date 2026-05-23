قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال: بكيت بعد خسارة الكونفدرالية وانتقادات عبدالله السعيد ظالمة
أشرف عبد الباقي يكشف موعد العودة للمسرح.. ويرد على انتقادات المهرجانات
الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي وتكبيرات العيد مكتوبة
تتجاوز 1100 حصان.. مرسيدس تقدم AMG GT Coupe الكهربائية بالكامل
السودان .. مسيّرات الدعم السريع تهاجم أقصى غربي الخرطوم
معتمد جمال: حققت حلمي مع الزمالك رغم كل الأزمات والإصابات
السعودية وقطر يبحثان تطورات وساطة باكستان مابين طهران وواشنطن
أمير هشام: مصطفى محمد رفض نصائح المقربين بنشر بيان ضد جهاز المنتخب
شوبير يدافع عن اختيارات حسام حسن مع منتخب مصر .. ماذا قال؟
لانس يفوز على نيس 3-1 ويتوج بطلا لـ كأس فرنسا
إيران : نقدر جهد دول المنطقة والاتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضحية تحرش بالدقهلية بعد 12 عاما: صمتي كان بسبب الخوف والطفولة

التحرش
التحرش
محمد البدوي

خرجت سهيلة أشرف، ضحية واقعة تحرش تعود إلى 12 عامًا بمحافظة الدقهلية، عن صمتها لتكشف تفاصيل ما تعرضت له في طفولتها على يد مدرس لغة إنجليزية بمنطقة دكرنس.

 القدرة على الإفصاح

وأوضحت سهيلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن mti، أنها كانت تبلغ من العمر 11 عامًا وقت وقوع الحادث أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا لدى المتهم، مشيرة إلى أن صغر سنها وقتها، إلى جانب وفاة والدها، دفعاها إلى الصمت وعدم القدرة على الإفصاح عما حدث.

كسر حاجز الصمت

وأضافت أنها عاشت لسنوات طويلة مع آثار نفسية صعبة، قبل أن تقرر مؤخرًا كسر حاجز الصمت، خاصة بعد علمها بوجود اتهامات أخرى مرتبطة بنفس الشخص، مؤكدة أنها قامت بتحرير محضر ضده، وهو ما أسفر عن ضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات.

تقارير نفسية توثق الواقعة

وأشارت إلى أن النيابة العامة قررت لاحقًا حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة ومرور سنوات طويلة على الواقعة، لكنها لم تتوقف عن المطالبة بحقها، وقدمت تظلمًا على قرار الحفظ مدعومًا بتقارير نفسية توثق ما تعرضت له من آثار مستمرة حتى الآن.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها قررت الحديث بعد سنوات طويلة من الصمت حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع مع فتيات أخريات، وللمطالبة بإنصافها قانونيًا ومعنويًا.

التحرش واقعة تحرش ضحايا التحرش دكرنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الخارجية الإيرانية : الخلافات بين طهران وواشنطن عميقة ومتعددة

صورة أرشيفية

إعلام عربي : واشنطن وطهران لا تُبديان مرونة كافية بشأن القضايا الرئيسية

الأمير أندرو

تقرير: تحقيقات جديدة تلاحق الأمير أندرو بشأن مزاعم سوء سلوك جنـ سي

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. ابتعد عن التفكير المستمر

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد