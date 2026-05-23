ضحية تحرش بالدقهلية بعد 12 عاما: صمتي كان بسبب الخوف والطفولة

خرجت سهيلة أشرف، ضحية واقعة تحرش تعود إلى 12 عامًا بمحافظة الدقهلية، عن صمتها لتكشف تفاصيل ما تعرضت له في طفولتها على يد مدرس لغة إنجليزية بمنطقة دكرنس.

القدرة على الإفصاح

وأوضحت سهيلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن mti، أنها كانت تبلغ من العمر 11 عامًا وقت وقوع الحادث أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا لدى المتهم، مشيرة إلى أن صغر سنها وقتها، إلى جانب وفاة والدها، دفعاها إلى الصمت وعدم القدرة على الإفصاح عما حدث.

كسر حاجز الصمت

وأضافت أنها عاشت لسنوات طويلة مع آثار نفسية صعبة، قبل أن تقرر مؤخرًا كسر حاجز الصمت، خاصة بعد علمها بوجود اتهامات أخرى مرتبطة بنفس الشخص، مؤكدة أنها قامت بتحرير محضر ضده، وهو ما أسفر عن ضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات.

تقارير نفسية توثق الواقعة

وأشارت إلى أن النيابة العامة قررت لاحقًا حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة ومرور سنوات طويلة على الواقعة، لكنها لم تتوقف عن المطالبة بحقها، وقدمت تظلمًا على قرار الحفظ مدعومًا بتقارير نفسية توثق ما تعرضت له من آثار مستمرة حتى الآن.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها قررت الحديث بعد سنوات طويلة من الصمت حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع مع فتيات أخريات، وللمطالبة بإنصافها قانونيًا ومعنويًا.