تُعد الجبنة المش من أشهر الأطعمة الشعبية القديمة في مصر، ويعشقها كثيرون بسبب طعمها القوي ورائحتها المميزة، لكنها في الوقت نفسه تثير الجدل دائمًا حول فوائدها وأضرارها الصحية. فماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟ وهل هي مفيدة فعلًا أم تمثل خطرًا على الصحة؟



ما هي الجبنة المش؟

الجبنة المش هي نوع من الجبن المصري التقليدي يتم تصنيعه من الجبن القريش مع إضافة الملح والفلفل والشطة أحيانًا، ثم تُترك لفترات طويلة داخل أوعية مغلقة حتى تتخمر وتكتسب الطعم والرائحة القوية المعروفة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ويعتبرها البعض “بروبيوتيك طبيعي” بسبب احتوائها على بكتيريا ناتجة عن عملية التخمير، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

1- تحسين الهضم أحيانًا

بسبب عملية التخمير، قد تحتوي الجبنة المش على بكتيريا نافعة تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، خاصة إذا كانت مصنوعة بطريقة صحية وآمنة.

2- الشعور بالشبع لفترة طويلة

تحتوي الجبنة المش على نسبة جيدة من البروتين والدهون، ما يساعد على تقليل الشعور بالجوع لفترات أطول، لذلك يفضلها البعض في وجبة الإفطار.

3- ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم

من أخطر ما قد يحدث عند الإفراط في تناول الجبنة المش هو ارتفاع نسبة الصوديوم، لأنها تُصنع بكميات كبيرة من الملح. وقد يؤدي ذلك إلى:

احتباس السوائل

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الشعور بالعطش

إجهاد الكلى

لذلك يُنصح مرضى الضغط والكلى بتناولها بحذر شديد.

4- اضطرابات في المعدة عند البعض

بعض الأشخاص قد يعانون من:

انتفاخ

حموضة

تقلصات

إسهال

وذلك بسبب قوة التخمير أو فساد المنتج إذا تم تصنيعه بطريقة غير صحية.

هل الجبنة المش تقوي المناعة؟

يرى بعض خبراء التغذية أن الأطعمة المخمرة قد تساعد في دعم البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المناعة، لكن هذا الأمر يعتمد على جودة التصنيع والنظافة.

متى تصبح الجبنة المش خطيرة؟

4

قد تتحول الجبنة المش إلى خطر صحي في الحالات التالية:

إذا كانت مجهولة المصدر

عند ظهور عفن غريب أو لون غير طبيعي

إذا كانت رائحتها نفاذة بشكل غير معتاد

في حال تخزينها بطريقة سيئة

إذا احتوت على بكتيريا ضارة بسبب التصنيع المنزلي غير الآمن

وفي بعض الحالات قد تسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.

هل يمكن تناول الجبنة المش أثناء الدايت؟

يمكن تناول كميات صغيرة منها داخل نظام غذائي متوازن، لكن بسبب ارتفاع الأملاح والدهون، يُفضل عدم الإفراط فيها، مع تناول خضروات ومياه بكميات جيدة.

نصائح مهمة عند تناول الجبنة المش

تناول كميات معتدلة فقط

شراءها من مصدر موثوق

تجنبها إذا كنت تعاني من ضغط الدم أو مشاكل الكلى

حفظها في الثلاجة جيدًا

عدم تناولها إذا ظهر عليها فساد واضح