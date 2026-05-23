حوادث جوية غامضة .. أمريكا تكشف عن وثائق سرية لأجسام طائرة مجهولة

ذكرت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمريكية رفعت السرية عن وثائق خاصة بسلسلة حوادث جوية غامضة رصدتها جهات عسكرية أمريكية، تضمنت أجسامًا طائرة مجهولة نفذت تحركات وُصفت بأنها تتحدى القوانين المعروفة في الديناميكا الهوائية.

ومن جانبها ؛ أصدرت منظمة “ديسكلوجر فاونديشن”، المتخصصة في نشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، دفعة جديدة من الوثائق السرية التي تضم أكثر من 300 صفحة من تقارير وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، وتتناول مشاهدات وحوادث غير مفسرة وثقتها مؤسسات عسكرية أمريكية.

ووفق إحدى الوثائق، فقد تم رصد جسمًا ذا شكل نجمي يصدر ضوءًا أبيض مائلًا إلى الزرقة، بينما كان يتحرك في الأجواء بطريقة غير مألوفة تتعارض مع المبادئ التقليدية للطيران والمناورة الجوية.

ونبه التقرير إلى أن القوات الأمريكية دفعت بـ13 مقاتلة حربية لاعتراض الجسم الغامض، إلا أن الطائرات أخفقت في اللحاق به نتيجة سرعته العالية وقدرته على تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة.

كما تضمنت الوثائق حوادث أخرى لرصد أجسام مجهولة، من بينها جسم صامت يحمل ضوءين أصفرين ويحلق على ارتفاع منخفض مع تغييرات حادة في مساره، إضافة إلى كرة مضيئة وصف عسكريون سطوعها بأنه يفوق ضوء الشمس.