بعد إقراره نهائيا.. 6 أهداف لمشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم الأهداف التي يستهدف مشروع القانون تحقيقها ، والتي جاء أبرزها كالآتي :
يستهدف مشروع القانون إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة.
- تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي
- تشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية
- ضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.
- وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية
- إقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت.
- الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.