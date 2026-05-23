عبر مركز إقليمي ضخم .. مصر تخطط لقيادة تجارة الحبوب عالميًا .. شراكات دولية في التخزين والنقل والتصنيع الغذائي
فضل صيام يوم عرفة 2026.. أعظم يوم لتكفير الذنوب ورفع الدرجات
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عبر مركز إقليمي ضخم .. مصر تخطط لقيادة تجارة الحبوب عالميًا .. شراكات دولية في التخزين والنقل والتصنيع الغذائي

أحمد العيسوي

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء، تواصل مصر تحركاتها لتعزيز ملف الأمن الغذائي، عبر توسيع آفاق التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الدول المصدرة للحبوب. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عيسوي محمود أن مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في المنتدى الروسي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر على خريطة الأمن الغذائي العالمي.

رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للحبوب

أوضح محمود، أن ما طرحه وزير التموين بشأن إنشاء مركز عالمي متكامل للحبوب والزيوت الغذائية يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحويل مصر إلى محور إقليمي لتجارة الحبوب وتخزينها وتصنيعها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات النقل والموانئ والصوامع الحديثة.

تعاون مصري روسي بأبعاد اقتصادية وزراعية

وأكد الدكتور عيسوي محمود أن التعاون بين مصر وروسيا في قطاع الحبوب يحمل أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والزراعي، خاصة أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميًا، بينما تُصنف مصر ضمن أكبر الدول المستوردة للقمح.

وأضاف أن هذا التعاون يفتح الباب أمام إقامة شراكات طويلة الأجل في مجالات التخزين والنقل والتصنيع الغذائي، بما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للأسواق المحلية، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في ظل التقلبات العالمية المتسارعة.

تطوير الصوامع والخدمات اللوجستية

ولفت عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير الخدمات اللوجستية والتحول الرقمي في منظومة الإمداد، يمثل أحد أهم المحاور التي ستساعد على تقليل الفاقد من الحبوب وتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

وأوضح أن مفهوم الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا فقط بحجم الإنتاج الزراعي، بل أصبح يعتمد بشكل أساسي على قدرة الدول على إدارة منظومة الإمداد والتخزين والنقل بكفاءة ومرونة، بما يضمن استدامة توفير السلع الأساسية للمواطنين.

البورصة السلعية ودورها في ضبط الأسواق

كما شدد الدكتور عيسوي محمود على أهمية تطوير البورصة السلعية المصرية وربطها بالأسواق العالمية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية داخل الأسواق، وتحقيق توازن عادل بين المنتج والمستهلك، فضلًا عن المساعدة في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية وتقليل التقلبات السعرية.

استثمار في التكنولوجيا لمواجهة الأزمات

وفي ختام تصريحاته، أكد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون الدولي والاستثمار بقوة في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام، ويعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية المرتبطة بالغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد

