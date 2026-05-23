إصابة 16 شخصًا إثر حريق وانفجار بحوض لبناء السفن في نيويورك

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 16 شخصًا على الأقل إثر حريق وانفجار في حوض لبناء السفن في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت صحيفة "نيويورك بوست" باشتعال النيران في سيارة ركاب و انفجارها في وسط مدينة نيويورك، بالقرب من تمثال الثور الشهير في وول ستريت.



وقالت الصحيفة نقلاً عن مقطع فيديو بحوزتها: "يظهر في مقطع فيديو مذهل سيارة تابعة لهيئة النقل في نيويورك وهي تنفجر وتتحول إلى كرة نارية على بعد خطوات قليلة من التمثال الأيقوني للثور الغاضب في وول ستريت، بينما يركض سكان نيويورك مذعورين وهم يصرخون".

وكتبت الصحيفة: "لم ترد تقارير عن طبيعة مشبوهة (للانفجار)، لكن الحريق لا يزال موضوع تحقيق"، وعلى الرغم من الانفجار الناري القوي، لم يصب أي من المارة رغم الازدحام بأذى، كما ورد في المقال.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء خلال ساعة الذروة حيث أكدت إدارة الإطفاء في المدينة للصحيفة أن موظفيها استجابوا للبلاغ وأن إخماد الحريق استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة.