قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟
ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية
محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم 23 مايو 2026
اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026
مايكروسوفت تحذف زر Copilot العائم من تطبيقات Office وExcel
مطالب برلمانية بتوفير بدائل اقتصادية للشباب لمنع الهجرة غير الشرعية
الحمد لله.. كريم بنزيما يشارك متابعيه فيديو أثناء آداء مناسك الحج
بعد انقطاعها.. مياه القاهرة تعلن إعادة الضخ تدريجيًا بمنطقة التبين
الدولار بـ 52.86 جنيها.. آخر تحديث لسعر العملة الخضراء في البنوك
أزمة توروب تشتعل داخل الأهلي.. أسباب الخلاف وتهديد باللجوء إلى فيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

يوم عرفة
يوم عرفة
محمد شحتة

أكدت وزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أعظم أيام العام فضلًا ومكانة، لما اختصها الله به من نفحات إيمانية واجتماع لأمهات العبادات والطاعات، مشيرة إلى أن هذه الأيام المباركة تمثل موسمًا عظيمًا للتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والأعمال الصالحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في تقرير لها عن العشر الأوائل من ذي الحجة، أن فضل هذه الأيام ثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث أقسم الله تعالى بها في قوله سبحانه: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، كما وصفها النبي بأنها أحب الأيام إلى الله في العمل الصالح، داعيًا إلى الإكثار فيها من التهليل والتكبير والتحميد.

فضل عظيم ومغفرة للذنوب

وأضافت وزارة الأوقاف، أن من أعظم ما يميز عشر ذي الحجة اجتماع العبادات الكبرى فيها، من الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهو ما يمنحها خصوصية لا تتكرر في غيرها من أيام العام، مؤكدة أن يوم عرفة يمثل ذروة هذه الأيام المباركة بما يحمله من فضل عظيم ومغفرة للذنوب، خاصة لغير الحجاج بصيامه.

وشددت الوزارة على أهمية اغتنام هذه الأيام بالإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والصدقات، والإقبال على الطاعات، إلى جانب إحياء شعيرة التكبير في البيوت والمساجد والأسواق، تعظيمًا لشعائر الله.

كما أوضحت أن الأضحية من أبرز شعائر هذه الأيام المباركة، داعية المسلمين إلى الالتزام بآدابها وأحكامها الشرعية، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، تحقيقًا لمعاني التكافل والرحمة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لتزكية النفوس وتجديد العهد مع الله تعالى، داعية المسلمين إلى استثمارها في الطاعات والبعد عن المعاصي والخلافات، حتى ينالوا فضل هذه الأيام المباركة وثوابها العظيم.

وزارة الأوقاف العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام العام الأعمال الصالحة يوم عرفة فضل يوم عرفة صيام يوم عرفة صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

هاني شاكر

إلهام شاهين تدخل في نوبة بكاء بسبب وصية هاني شاكر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

كلمة دعوية خلال الليلة الخامسة من ليالي ذي الحجة

الأوقاف تحيي الليلة الخامسة من ليالي ذي الحجة بمسجد الإمام الحسين

الأضحية

لماذا جعل النبي شعيرة الأضحية أحب الأعمال لله؟.. وزير الأوقاف السابق يُجيب

الدكتور أيمن الحجار

أيمن الحجار: فريضة الحج هي عبادة العمر وخاتمة الفرائض

بالصور

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

الممبار
الممبار
الممبار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد