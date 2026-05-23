اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أكدت وزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد من أعظم أيام العام فضلًا ومكانة، لما اختصها الله به من نفحات إيمانية واجتماع لأمهات العبادات والطاعات، مشيرة إلى أن هذه الأيام المباركة تمثل موسمًا عظيمًا للتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والأعمال الصالحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في تقرير لها عن العشر الأوائل من ذي الحجة، أن فضل هذه الأيام ثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث أقسم الله تعالى بها في قوله سبحانه: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، كما وصفها النبي بأنها أحب الأيام إلى الله في العمل الصالح، داعيًا إلى الإكثار فيها من التهليل والتكبير والتحميد.

فضل عظيم ومغفرة للذنوب

وأضافت وزارة الأوقاف، أن من أعظم ما يميز عشر ذي الحجة اجتماع العبادات الكبرى فيها، من الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهو ما يمنحها خصوصية لا تتكرر في غيرها من أيام العام، مؤكدة أن يوم عرفة يمثل ذروة هذه الأيام المباركة بما يحمله من فضل عظيم ومغفرة للذنوب، خاصة لغير الحجاج بصيامه.

وشددت الوزارة على أهمية اغتنام هذه الأيام بالإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والصدقات، والإقبال على الطاعات، إلى جانب إحياء شعيرة التكبير في البيوت والمساجد والأسواق، تعظيمًا لشعائر الله.

كما أوضحت أن الأضحية من أبرز شعائر هذه الأيام المباركة، داعية المسلمين إلى الالتزام بآدابها وأحكامها الشرعية، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، تحقيقًا لمعاني التكافل والرحمة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لتزكية النفوس وتجديد العهد مع الله تعالى، داعية المسلمين إلى استثمارها في الطاعات والبعد عن المعاصي والخلافات، حتى ينالوا فضل هذه الأيام المباركة وثوابها العظيم.