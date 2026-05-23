معتمد جمال : أنا المدرب الوحيد اللي ما عندوش بدائل "القماشة صعبة"

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك ، أنه يشعر بالرضا بسبب امتلاك الفريق لعدة عناصر قيادية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعتمد على قائد واحد فقط داخل الملعب، بل كان يضم أكثر من لاعب قادر على تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

وأوضح معتمد جمال، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، أن الجهاز الفني اعتمد بشكل كبير على الجانب النفسي من أجل تجهيز اللاعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدعم المعنوي كان له تأثير واضح على أداء اللاعبين داخل المباريات.

الاعتماد على الشباب وتغيير المراكز

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه اضطر للاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب بسبب نقص الخيارات داخل الفريق، موضحًا أن بعض اللاعبين تم توظيفهم في مراكز جديدة لتحقيق التوازن الفني.

وأضاف أن اللاعب سيد أسامة لم يكن يلعب في مركز المساك من قبل، بينما تم استخدام الحضري في مركز الظهير الأيسر رغم أنه ليس مركزه الأساسي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الثنائي أيمن أمير والفرنسي يمتلكان مستقبلًا واعدًا مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

معتمد جمال: القماشة كانت صعبة

وشدد مدرب الزمالك على أن مهمته لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل قلة البدائل المتاحة داخل القائمة، مؤكدًا أنه كان المدرب الوحيد الذي عمل بإمكانيات محدودة وعدد قليل من اللاعبين.

وأضاف أنه نجح في تكوين فريق مكوّن من نحو 15 لاعبًا فقط بعد رحيل عدد من العناصر، وهو ما جعل التحدي أكبر طوال الموسم، إلا أن اللاعبين نجحوا في التعامل مع الضغوط بصورة مميزة.

الزمالك يحسم لقب الدوري

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي حسمت تتويج الفريق بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة