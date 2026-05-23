قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال : أنا المدرب الوحيد اللي ما عندوش بدائل "القماشة صعبة"
إلهام شاهين: 7DOGS بداية قوية لوصول السينما العربية للعالمية
قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟
ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية
محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم 23 مايو 2026
اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026
مايكروسوفت تحذف زر Copilot العائم من تطبيقات Office وExcel
مطالب برلمانية بتوفير بدائل اقتصادية للشباب لمنع الهجرة غير الشرعية
الحمد لله.. كريم بنزيما يشارك متابعيه فيديو أثناء آداء مناسك الحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال : أنا المدرب الوحيد اللي ما عندوش بدائل "القماشة صعبة"

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك ، أنه يشعر بالرضا بسبب امتلاك الفريق لعدة عناصر قيادية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعتمد على قائد واحد فقط داخل الملعب، بل كان يضم أكثر من لاعب قادر على تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

وأوضح معتمد جمال، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، أن الجهاز الفني اعتمد بشكل كبير على الجانب النفسي من أجل تجهيز اللاعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدعم المعنوي كان له تأثير واضح على أداء اللاعبين داخل المباريات.

الاعتماد على الشباب وتغيير المراكز

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه اضطر للاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب بسبب نقص الخيارات داخل الفريق، موضحًا أن بعض اللاعبين تم توظيفهم في مراكز جديدة لتحقيق التوازن الفني.

وأضاف أن اللاعب سيد أسامة لم يكن يلعب في مركز المساك من قبل، بينما تم استخدام الحضري في مركز الظهير الأيسر رغم أنه ليس مركزه الأساسي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الثنائي أيمن أمير والفرنسي يمتلكان مستقبلًا واعدًا مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

معتمد جمال: القماشة كانت صعبة

وشدد مدرب الزمالك على أن مهمته لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل قلة البدائل المتاحة داخل القائمة، مؤكدًا أنه كان المدرب الوحيد الذي عمل بإمكانيات محدودة وعدد قليل من اللاعبين.

وأضاف أنه نجح في تكوين فريق مكوّن من نحو 15 لاعبًا فقط بعد رحيل عدد من العناصر، وهو ما جعل التحدي أكبر طوال الموسم، إلا أن اللاعبين نجحوا في التعامل مع الضغوط بصورة مميزة.

الزمالك يحسم لقب الدوري

ونجح الزمالك  في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا  بهدف دون رد، في المباراة التي حسمت تتويج الفريق بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة

الزمالك معتمد جمال اخبار الزمالك دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

فيتش تتوقع انكماش اقتصاد دبي نحو 7% في 2026

ارشيفي

روسيا.. اندلاع حريق بمستودع نفطي في نوفوروسيسك

أرشيفي

بصاروخ أرض جو .. حزب الله يتصدى لمسيّرة إسرائيليّة من نوع هيرون 1

بالصور

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

الممبار
الممبار
الممبار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد