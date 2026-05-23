إلهام شاهين: 7DOGS بداية قوية لوصول السينما العربية للعالمية

حرصت إلهام شاهين على تهنئة أبطال وصناع فيلم 7DOGS، بعد حضوره العرض الخاص للعمل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وأشادت إلهام شاهين بمستوى الفيلم، قائلة: "ألف مبروك نجوم فيلم seven dogs .. مبروك لنجومنا الرائعين كريم عبد العزيز و أحمد عز .. وكل النجوم الكبار المشاركين معكم من مصر و السعوديه و لبنان و أمريكا و إيطاليا .. الجميع أدى أداء رائع .. مجهود عظيم فى الفيلم وأقوى أكشن”.

وتابعت: “حقيقي فيلم أكشن على أعلى مستوى من التقنية .. إخراج رائع وإنتاج جبار .. برافو المخرجين عادل وبلال .. وبرافو المستشار تركى آل شيخ على هذا الإنتاج المتميز جدا .. وعلى عرض الفيلم فى دول عديده”.

وأضافت: “هذا بداية فتح أسواق جديده لتسويق أفلامنا العربيه فى دول العالم .. أحييك على هذه المحاولات الناجحه بإذن اللّٰه للإرتقاء بالفيلم العربى .. وفتح أسواق جديده مثل الصين”.

واختتمت: "كل التحيه و الإحترام .. تمنياتى بنجاح مبهر بإذن اللّٰه ومزيد من السينما المختلفه التى تجمع نجوم العالم مع النجوم العرب و المصريين .. مبروووك".



إطلالة إلهام شاهين في العرض الخاص لفيلم 7DOGS

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة لافتة وأنيقة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7 Dogs، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، جاء بتصميم واسع مزين بنقوش وزخارف ذهبية.

واتسم الفستان بأكمام واسعة طويلة، مع فتحة صدر على شكل حرف V وتطريزات ذهبية ممتدة بطول التصميم أبرزت أناقتها.

كما نسقت معه حقيبة صغيرة لامعة باللون الوردي الذهبي، ووضعت شالًا أسود على ذراعها.

واعتمدت إلهام شاهين تسريحة شعر قصيرة منسدلة بشكل ناعم، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واختارت أقراطًا دائرية كبيرة وإكسسوارات بسيطة أكملت بها ظهورها على السجادة الحمراء