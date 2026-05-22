إلهام شاهين تدخل في نوبة بكاء بسبب وصية هاني شاكر.. ماذا قال قبل وفاته؟

في مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أمير الغناء العربي المطرب الراحل هاني شاكر، بعدما قام بكتابة وصيته قبل رحيله عن عالمنا، وذلك من خلال ظهوره ضيفًا في برنامج “الفصول الأربعة” مع الإعلامي اللبناني علي ياسين وذلك في عام 2024.

وصية هاني شاكر

وكان من المقرر أن تكشف النجمة إلهام شاهين عن وصية المطرب الراحل للمرة الأولى، حيث كانت ستقوم بقراءتها على الهواء خلال ظهورها ضيفة في حلقة جديدة من بودكاست “مساحة خاصة”، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد، والمقرر عرضها غدًا السبت.

إلا أن زوجة الفنان الراحل، السيدة نهلة، اعترضت على إذاعة الوصية أو التطرق إليها من قريب أو بعيد، مطالبة بعدم عرضها احترامًا لخصوصية الراحل، وهو ما استجاب له الإعلامي علي ياسين، حيث قرر حذف الجزء الخاص بالوصية بالكامل احترامًا لرغبة الأسرة.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة حالة من التأثر الشديد، إذ تدخل إلهام شاهين في نوبة بكاء أثناء حديثها عن هاني شاكر وتفاصيل شخصية تتحدث عنها للمرة الأولى.