عشان بطولة الدوري .. طبيب أطفال يعلنها : الكشف مجاني لأي ابن أو بنت لابس تيشيرت الزمالك .. خاص

أعلن طبيب زملكاوي من أبناء الدقهلية عن تبرعه بالكشف مجانا لأى طفل يرتدى تيشيرت الزمالك تعبيرا عن سعادته بفوز الزمالك ببطولة الدوري العام للموسم الحالى.

وقال الدكتور حسام أبو العز في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري إنه سعيد بهذا الفوز العظيم الذي حققه نادي الزمالك وتوج به بطلا للدوري العام بعد ماراثون طويل.

وأضاف بأن الفكرة جاءت له عقب الفوز حيث إنه طبيب أطفال فقرر أن يكشف على أي طفل يرتدى تيشيرت الزمالك مجانا تعبيرا عن حبه لنادي الزمالك الكبير.

وأكد “ابو العز” أن حبه للزمالك حب لا يوصف فهو عاشق من عشاق النادي وأنه معه في الحزن قبل الفرح وفي الخسارة قبل المكسب وأن فوز الزمالك بالدوري بعد خروجه من الكونفدرالية وسط أرضه وجمهوره كان صعبا عليه وعلى جماهير الزمالك ولكن تعويض الدوري كان بمثابة متنفس له ولجماهير الزمالك موجها الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الفوز خاصة في ظل المعاناة التي يعاني منها نادي الزمالك مع وقف القيد والمشكلات المالية التي يعاني منها متمنيا أن يتدارك هذه المشكلات في أقرب وقت وأن يصبح منافسا رئيسيا في كل البطولات القادمة ويحصدها.

