قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
حكم من سافر للحج وقبل وقفة عرفات دخل المستشفى ولم يتمكن من الصعود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء خطير لسيارات هيونداي إلنترا الهجينة عالميًا بسبب خطر الحريق

هيونداي إلنترا
هيونداي إلنترا
عزة عاطف

كشفت مجموعة هيونداي موتور أمريكا العريقة عن إطلاق حملة استدعاء أمان تطوعية وموسعة تشمل أكثر من 54 ألف مركبة من طراز هيونداي إلنترا الهجينة؛ وذلك عقب رصد عيب مصنعي في تجميعة النظام الكهربائي عالي الجهد قد يتسبب في ارتفاع حاد ومفاجئ لدرجات الحرارة. 

وتأتي هذه الخطوة الرقابية الصارمة الموثقة رسميًا في وثائق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة لضمان حماية المستهلكين ومحاصرة المشاكل الفنية قبل تفاقمها، مؤكدةً التزام الصانع الكوري الجنوبي بتطبيق أعلى معايير السلامة العامة في أسواق المحركات العالمية.

ارتفاع حرارة المكونات الكهربائية يتسبب في فقدان الطاقة المفاجئ أو اشتعال المحرك

أوضحت التقارير الهندسية والفنية الرسمية الصادرة عن الجهات التنظيمية أن حملة الاستدعاء تستهدف تحديدًا 54337 سيارة صالون (سيدان) من طراز إلنترا الهجين المطروحة لجميع الأعوام من عام 2024 وحتى عام 2026. 

وتمثل المعضلة الفنية خطرًا مباشرًا نتيجة تعرض وحدة التحكم الهجينة لخطر السخونة المفرطة أثناء القيادة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المركبة لقوتها الميكانيكية وعزمها بشكل مفاجئ على الطرقات، أو حدوث حريق موضعي مباشر داخل مقصورة المحرك الأمامية، مما يرفع بشكل متسارع وخطير من احتمالية وقوع حوادث تصادم أو التسبب في إصابات بالغة للركاب.

تحديثات برمجية مجانية بالكامل عبر الوكلاء وشبكات الصيانة المعتمدة

أكدت شركة هيونداي التزامها الكامل بإنهاء هذا الخلل الفني بشكل جذري وعاجل من خلال توجيه كافة ملاك السيارات المتضررة لزيارة شبكة الوكلاء المعتمدين ومراكز الخدمة الرسمية؛ حيث سيتولى الفنيون المتخصصون إجراء تحديثات برمجية مطورة لوحدة التحكم بالمنظومة الهجينة لضمان تنظيم مستويات الحرارة ومنع تدفق التيارات الزائدة. 

وستقدم الشركات هذه الحلول الفنية والتصحيحية للمستهلكين مجانًا بالكامل دون تحميل الملاك أي أعباء مالية أو مصاريف إضافية، مع البدء في إرسال خطابات إخطار رسمية لكافة الملاك تضمن تسهيل عمليات الحجز الفني.

منصات رقمية لفحص الأرقام الهيكلية وتطلعات استقرار الأسواق

دعت الجهات التنظيمية والصانع الكوري كافة المستهلكين إلى المبادرة الفورية بالتحقق من شمول الرقم الهيكلي (رقم تعريف المركبة) الخاص بسياراتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الاستدعاءات الحكومية أو البوابة الرقمية لشركة هيونداي، لضمان إنهاء عمليات الصيانة الوقائية لكافة الشاحنات المتضررة في أسرع وقت ممكن. 

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تسهم سرعة استجابة الشركة في الحفاظ على المبيعات القوية لطرازات إلنترا الهجينة، وسط تطلعات قوية بأن تنجح المجموعة في إنهاء كافة عمليات الإصلاح البرمجية واستعادة الاستقرار الكامل للحصص السوقية. 

هيونداي إلنترا هيونداي استدعاء هيونداي إلنترا الهجينة أسعار سيارات هيونداي هيونداي الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

واجبات وأركان الحج.. خطيب المسجد النبوي يحذر: اجتنبوا ما يضيع أوقاتكم

هل يجوز توكيل من الحاج لأحد برمي الجمرات أو أي من مناسك الحج

هل يجوز توكيل الحاج لأحد برمي الجمرات أو تأدية أي من مناسك الحج؟.. المفتي السابق يجيب

ملابس الإحرام في الحج

خطيب الجامع الأزهر: وحدة الحجاج في الملابس أعظم درس في المساواة والإخاء

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد