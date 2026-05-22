استدعاء خطير لسيارات هيونداي إلنترا الهجينة عالميًا بسبب خطر الحريق

كشفت مجموعة هيونداي موتور أمريكا العريقة عن إطلاق حملة استدعاء أمان تطوعية وموسعة تشمل أكثر من 54 ألف مركبة من طراز هيونداي إلنترا الهجينة؛ وذلك عقب رصد عيب مصنعي في تجميعة النظام الكهربائي عالي الجهد قد يتسبب في ارتفاع حاد ومفاجئ لدرجات الحرارة.

وتأتي هذه الخطوة الرقابية الصارمة الموثقة رسميًا في وثائق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة لضمان حماية المستهلكين ومحاصرة المشاكل الفنية قبل تفاقمها، مؤكدةً التزام الصانع الكوري الجنوبي بتطبيق أعلى معايير السلامة العامة في أسواق المحركات العالمية.

ارتفاع حرارة المكونات الكهربائية يتسبب في فقدان الطاقة المفاجئ أو اشتعال المحرك

أوضحت التقارير الهندسية والفنية الرسمية الصادرة عن الجهات التنظيمية أن حملة الاستدعاء تستهدف تحديدًا 54337 سيارة صالون (سيدان) من طراز إلنترا الهجين المطروحة لجميع الأعوام من عام 2024 وحتى عام 2026.

وتمثل المعضلة الفنية خطرًا مباشرًا نتيجة تعرض وحدة التحكم الهجينة لخطر السخونة المفرطة أثناء القيادة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المركبة لقوتها الميكانيكية وعزمها بشكل مفاجئ على الطرقات، أو حدوث حريق موضعي مباشر داخل مقصورة المحرك الأمامية، مما يرفع بشكل متسارع وخطير من احتمالية وقوع حوادث تصادم أو التسبب في إصابات بالغة للركاب.

تحديثات برمجية مجانية بالكامل عبر الوكلاء وشبكات الصيانة المعتمدة

أكدت شركة هيونداي التزامها الكامل بإنهاء هذا الخلل الفني بشكل جذري وعاجل من خلال توجيه كافة ملاك السيارات المتضررة لزيارة شبكة الوكلاء المعتمدين ومراكز الخدمة الرسمية؛ حيث سيتولى الفنيون المتخصصون إجراء تحديثات برمجية مطورة لوحدة التحكم بالمنظومة الهجينة لضمان تنظيم مستويات الحرارة ومنع تدفق التيارات الزائدة.

وستقدم الشركات هذه الحلول الفنية والتصحيحية للمستهلكين مجانًا بالكامل دون تحميل الملاك أي أعباء مالية أو مصاريف إضافية، مع البدء في إرسال خطابات إخطار رسمية لكافة الملاك تضمن تسهيل عمليات الحجز الفني.

منصات رقمية لفحص الأرقام الهيكلية وتطلعات استقرار الأسواق

دعت الجهات التنظيمية والصانع الكوري كافة المستهلكين إلى المبادرة الفورية بالتحقق من شمول الرقم الهيكلي (رقم تعريف المركبة) الخاص بسياراتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الاستدعاءات الحكومية أو البوابة الرقمية لشركة هيونداي، لضمان إنهاء عمليات الصيانة الوقائية لكافة الشاحنات المتضررة في أسرع وقت ممكن.

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تسهم سرعة استجابة الشركة في الحفاظ على المبيعات القوية لطرازات إلنترا الهجينة، وسط تطلعات قوية بأن تنجح المجموعة في إنهاء كافة عمليات الإصلاح البرمجية واستعادة الاستقرار الكامل للحصص السوقية.