إندريك: مواجهة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 “نصف نهائي مبكر"

اعتبر النجم البرازيلي الشاب إندريك أن مواجهة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026 ستكون بمثابة “نصف نهائي مبكر”، في ظل القوة الكبيرة التي ظهر بها “أسود الأطلس” خلال السنوات الأخيرة.

مواجهة مرتقبة في مجموعة قوية

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان البرازيلي والمغربي في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الثالثة يوم 14 يونيو المقبل، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات النسخة المقبلة من المونديال.

إشادة بالمغرب وتاريخه الحديث

وقال إندريك، في حوار مع شبكة “لو 360 سبورت” المغربية: "المغرب كان حاضرًا بقوة في النسخة الماضية بعدما احتل المركز الرابع، والبرازيل تدخل دائمًا البطولة بهدف الفوز باللقب. ستكون واحدة من أصعب مباريات دور المجموعات".

وأضاف: "إنه منتخب قوي جدًا، وأثبت في كأس العالم الأخيرة أنه لم يأتِ للمشاركة فقط".

مجموعة نارية ومنافسة قوية

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل والمغرب إلى جانب اسكتلندا وهايتي، حيث يُنظر إلى البرازيل والمغرب باعتبارهما أبرز المرشحين للتأهل.

قائمة البرازيل واستعدادات المونديال

ويُعد إندريك ضمن قائمة مكونة من 26 لاعبًا اختارهم المدير الفني أنشيلوتي لخوض البطولة، إلى جانب نجوم بارزين مثل نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا.

برنامج المباريات الودية

وقبل انطلاق المونديال، يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام بنما يوم 31 مايو، ثم مصر يوم 6 يونيو، ضمن برنامج الإعداد للبطولة.