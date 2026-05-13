رياضة

أنشيلوتي عن استدعاء نيمار: يحظى بتقدير كبير ويستحق التواجد مع المنتخب

محمد بدران

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل أن النجم نيمار دا سيلفا يُعد لاعبًا مهمًا جدًا لمنتخب بلاده، مشددًا على قيمته الكبيرة داخل وخارج الملعب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تلفزيونية، إن نيمار يحظى بشعبية واسعة بين الجماهير وزملائه، موضحًا أن استدعاءه لا يسبب أي مشاكل داخل غرفة الملابس، لأنه لاعب يحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأضاف: “نيمار يعمل بجد من أجل التعافي، وقد عاد للمشاركة في المباريات من جديد، وخلال الفترة الأخيرة تحسّن مستواه بشكل واضح وأصبح أكثر جاهزية واستمرارية داخل الملعب”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نيمار يظل أحد أهم العناصر في منتخب البرازيل، خاصة مع عودته التدريجية لمستواه الطبيعي.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للسيليساو، مساء اليوم الإثنين، قائمة منتخب البرازيل الأولية استعدادًا لبداية منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهدت قائمة البرازيل عودة نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس، بالإضافة إلى تواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، واللاعب رافينيا دياز جناح برشلونة.

