مفاجأة نيمار.. قائمة البرازيل الأولية لكأس العالم 2026

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السيليساو الأولية لخوض منافسات كأس العالم 2026.
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون - إيدرسون - بينتو - هوجو سوزا - جون - كارلوس ميجيل.
خط الدفاع: ماركينيوس - تياجو سيلفا - جابرييل ماجالهاييس - بريمر - ليو بيريرا - إيباينيز - ألكسندرو - فابريسيو برونو - بيرالدو - فيتور ريس - موريلو - ويسلي - دانيلو - باولو هنريكي - فيتينييو - أليكس ساندرو - دوجلاس سانتوس - لوتشيانو جووبا - كايو هنريكي - كايكي - كارلوس أوجوستو.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش - فابينيو - أندريه سانتوس - دانيلو - لوكاس باكيتا - جابرييل ساراا - جواو جوميز - أندرياس بيريرا - جويليتون - جيرسون - ماتيوس بيريرا.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - نيمار - إندريك - رافينيا - ماتيوس كونيا - لويز هنريكي - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - إستيفاو - رايان - أنتوني - إيجور تياجو - بيدرو - ريتشارليسون - إيجور جيسوس - كايو خورخي.