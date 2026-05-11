موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراتين وديتين قويتين، الأولى أمام روسيا، والثانية أمام البرازيل، وذلك ضمن خطة حسام حسن استعدادا للمونديال.

موعد ودية مصر ضد روسيا

تقام مباراة منتخب مصر ضد روسيا الودية الأولى ، يوم 28 مايو الجاري على إستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد ودية مصر والبرازيل

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل في وديته الثانيةيوم 6 يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية.

مجموعة مصر في كأس العالم

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة، التي تضم كلا منتخب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.