مهند لاشين: أسعى لحجز مكان في منتخب مصر

أعرب مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي زد، مؤكدًا أن البطولة تُعد من البطولات المهمة والمحببة داخل النادي.

وقال لاشين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، إنه يبذل كل ما في وسعه من أجل المشاركة بشكل مستمر مع بيراميدز، مشيرًا إلى أن ثقته في الجهاز الفني كبيرة، وأنه يعمل على استغلال الفرص المتاحة لإثبات نفسه.

وأضاف لاعب الوسط أنه يتطلع أيضًا لنيل ثقة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر وتمثيل القميص الوطني.