منتخب مصر تحت 17 عامًا يواصل تدريباته استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا تدريباته في مدينة سلا بالمغرب، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة إثيوبيا، يوم 13 مايو المقبل.

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا تكثيف الجرعة التدريبية، بعد خوض تدريبات خفيفة أمس الجمعة، عقب الوصول للأراضي المغربية.

ويترأس بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا بالمغرب الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، بينما يضم الجهاز الفني الذي يقوده حسين عبد اللطيف كلًا من عبد الستار صبري مدرب عام، كريم أيمن مدرب مساعد، أمير عبد الحميد مدرب حراس المرمي، علاء عبد العزيز مدير ادارة المنتخبات، شادي الشريف مدير إداري، شادي الجيلاني محلل أداء، محمد عز معد بدني، عمرو طه رئيس الجهاز الطبي، محمد الششتاوي أخصائي علاج طبيعي، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، وجيه حسن عامل مهمات وأحمد درويش منسق إعلامي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا.