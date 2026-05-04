اتحاد الكرة: كونجرس فيفا فرصة ذهبية لتعزيز التعاون.. ونجهز منتخب الناشئين لأوليمبياد 2032

أكد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية المشاركة الفعالة لوفد الاتحاد في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقم 76، الذي استضافته مدينة فانكوفر في كندا لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة ملفات تطوير لعبة كرة القدم عالمياً.

وأضاف درويش، أن حضور هذه الاجتماعات السنوية والدورية لفيفا يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية، من خلال فتح آفاق التعاون الفني والتدريبي لكرة القدم ، مشيداً بالاستقبال الحافل، الذي لقاه الوفد المصري في الكونجرس، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، أبرز أعضاء مجلس فيفا، نظراً لتاريخه الطويل والمشرف وعلاقاته الدولية المتميزة.

وشدد درويش، على أهمية التواصل المستمر مع مسئولي فيفا، كونه أمراً طبيعياً ومن صميم عمل الاتحاد المصري، خاصة عند مناقشة التطورات واللوائح الدولية.

وتطرق وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على منتخبنا الوطني للناشئين للحديث عن آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث قال إن هذا المنتخب يتم إعداده وتجهيزه من الآن للمشاركة في أوليمبياد 2032 ، وهو الهدف الأساسي لهذا المنتخب، الذي خاض أول مشاركة دولية مؤخراً في ليبيا، ممثلة في التصفيات المؤهلة لأمم المغرب، مشدداً على أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على توفير أكبر قدر من المباريات لهذا المنتخب، بهدف إكسابه الخبرات الدولية المتراكمة في مشوار الإعداد لأوليمبياد 2032، فضلاً عن تجهيز هؤلاء اللاعبين ليكونوا القوام الأساسي لمنتخب مصر الأول في المرحلة المقبلة.

وتابع درويش أن الاستعدادات للمحطة المقبلة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية تسير على قدم وساق، ودخل المنتخب بالفعل المرحلة الأخيرة من الإعداد للبطولة قبل السفر للمغرب يوم 8 مايو الحالي، مشيداً بالروح والمعنويات العالية للاعبين والجهاز الفني، بقيادة حسين عبداللطيف قبل البطولة.

وأوضح درويش أن مجلس إدارة الاتحاد المصري حريص على توفير وتسخير كل الإمكانات لإنجاح هذا المنتخب في مهمته من أجل الوصول لكأس العالم، لافتاً إلى تلبية كل طلبات الجهاز الفني قبل البطولة.

وكشف المشرف على منتخب الناشئين عن خوض 3 مواجهات ودية دولية في الفترة الأخيرة، أمام الجزائر "مرتين" واليابان، بهدف توفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل السفر، مشيداً بالمستوى الفني والبدني، مما يبعث الثقة في قدرة هذا الجيل على تحقيق الأهداف المطلوبة وإسعاد الجماهير المصرية.