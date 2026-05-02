منتخب الناشئين يبدأ المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أفريقيا قبل السفر إلى المغرب

بدأ منتخبنا الوطني، مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب 13 مايو الحالي على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان حسين عبداللطيف قد منح الجهاز الفني واللاعبين، أمس الجمعة، إجازة كاملة، حتى يتمكن الجميع من الدخول في المرحلة الأخيرة من التدريبات، التي بدأت اليوم، بتركيز عال.

واستقر الجهاز الفني على القائمة الأساسية، التي ستسافر إلى المغرب يوم 8 مايو الحالي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الناشئين، مبارياته الودية بمواجهة نادي الزمالك، مواليد 2005، يوم الثلاثاء المقبل بعد أن خاض ثلاث مباريات ودية دولية، نجح خلالها في الفوز على الجزائر مباراتين والتعادل مع منتخب اليابان.

يذكر أن منتخب مصر، وقع في المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بصحبة منتخبات: المغرب وتونس وإثيوبيا.