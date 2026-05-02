القومي للبحوث الاجتماعية: الجرائم الأسرية الغريبة جرس إنذار للمجتمع

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن بعض الوقائع والجرائم الأسرية التي ظهرت مؤخرًا داخل المجتمع تُعد ظاهرة غير مألوفة، وتتطلب دراسة متعمقة لفهم جذورها وأسبابها الحقيقية، مشيرًا إلى أن الأبحاث الاجتماعية صنّفت هذه الجرائم باعتبارها دخيلة على النسق المجتمعي المعتاد.

مجموعة من التحولات الاجتماعية

وأوضح رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أن هذه الظواهر تمثل جرس إنذار يستدعي الانتباه إلى مجموعة من التحولات الاجتماعية، لافتًا إلى أن التحليل العلمي لعدد من الحالات أظهر وجود أسباب متعددة ومتداخلة وراء هذه الجرائم.

تراجع دور العائلة الممتدة

وأشار إلى أن من أبرز هذه الأسباب تراجع دور العائلة الممتدة، التي كانت تمثل في السابق عنصر دعم وحماية للأسرة، لكنها أصبحت في بعض الحالات مصدرًا للخلافات والنزاعات، بدلًا من كونها مظلة استقرار.

انتشار الاكتئاب والهشاشة

وأضاف أن هناك عوامل نفسية مؤثرة، مثل انتشار الاكتئاب والهشاشة النفسية والعزلة الاجتماعية بين بعض الأفراد، إلى جانب الدور المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في تعميق هذه المشكلات.

وشدد رشاد على أن تكرار مثل هذه الجرائم بشكلها الحالي يعكس تغيرًا لافتًا في البنية الاجتماعية، ما يستدعي مزيدًا من البحث والوعي المجتمعي للتعامل مع جذور هذه الظواهر والحد من انتشارها.