قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية لـ صدى البلد: قانون الأسرة بداية إصلاح حقيقي بشرط تحقيق التوازن والعدالة

النائبة نيفين فارس
محمد الشعراوي

قالت نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس محاولة جادة لإعادة تنظيم العلاقة بين القانون والحياة الأسرية، وهي من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا داخل المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن جوانب إيجابية مهمة، لكنه لا يزال بحاجة إلى نقاش أوسع لضمان تحقيق أهدافه.

وأوضحت في تصريحات لـ صدى البلد أن من أبرز ما يحمله المشروع هو التوجه نحو تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل حدة النزاعات بين أطراف الأسرة، من خلال إتاحة حلول ودية بديلة بدلًا من تصعيد الخلافات إلى ساحات القضاء، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري.

وأضافت أن إدخال أدوات حديثة مثل “ملحق عقد الزواج” بصيغة تنفيذية، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، يعكس تطورا في الفكر التشريعي واستجابة لمتطلبات العصر.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن هناك تساؤلات أساسية لا تزال مطروحة، تتعلق بمدى كفاية التنظيم القانوني وحده في ظل وجود اختلالات في موازين القوى بين الأطراف، مؤكدة أن تحقيق مصلحة الطفل يتطلب عدالة فعلية ومتوازنة، وليس مجرد نصوص قانونية.

وأكدت أن الهدف من أي تشريع أسري يجب أن يكون حماية كيان الأسرة من الداخل، من خلال ضمانات حقيقية للعدالة، خاصة في ملفات النفقة، والرؤية، وتنفيذ الأحكام، التي تمثل جوهر الخلافات اليومية بين الأسر.

وشددت على أن نجاح القانون لن يقاس فقط بجودة نصوصه، بل بمدى فاعلية تطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن العديد من القوانين الجيدة فقدت تأثيرها نتيجة بطء التنفيذ أو التحايل عليها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة يمثل خطوة مهمة للأمام، لكنه يظل بداية لمسار أوسع من الحوار المجتمعي حول شكل الأسرة في ظل التغيرات الحالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحفاظ على مصلحة الأطفال.

النائبة نيفين فارس مجلس الشيوخ عقد الزواج مشروع قانون الأسرة النزاعات بين أطراف الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
طريقة عمل فطيرة الجلاش
فرح شعبان
قادة إيران
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد