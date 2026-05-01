برلمانية الوفد: تدريس الثقافة المالية في المدارس نقلة للتعليم الواقعي وفكر خارج الصندوق

اشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بمذكرة التفاهم التي وقعها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مع الجانب الياباني ، لتدريس منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية، بالمقر الرئيسى للبورصة المصرية ،…مؤكداً بان هذة الخطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري والتدريب العملي، لبناء اجيال ، تتواكب فكرياً وعمليا مع فالتسارع العالمي في استخدام التكنولوجيا الماليه.

واضاف رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانين ، ان تدريس الثقافة الماليه في المداس من شأنه ان يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تطوير التعليم ليكون أكثر ارتباطًا بالحياة، بحيث لا تتوقف المعرفه عند التعليم النظري، بل تمتد منها إلى التطبيق والممارسة الفعلية ، لافتا هذا التحول في الفكر التعليمي الواقعي، هي نقلة نوعيه تحسب للوزير محمد عبد اللطيف الذي يفكر خارج الصندوق، لاخراج اجيال وكوادر قادرة علي قبادة المستقبل.

وبين طارق عبد العزيز ان تطوير التعليم هو مسالة امن قوي و لابد ان تتضافر فيه كافة الجهود من جميع مؤسسات الدولة ، لانه لا نهضه بدون تعليم.

وطالب عبد العزير بمزيد من المبادرات التعليمية في مختلف المجالات الصحيه والرقمية والفنيه ، التي تغذي الابتكار والابداع ، لفتح مجالات اوسع في سوق العمل الداخلي والخارجي ، ويقضي علي البطالة من خلال التعليم والتدريب الحقيقي العملي ليكون لدينا عقول واعية من مدارس مصر المختلفة .

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وقع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية، وذلك بالمقر الرئيسى للبورصة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتدريس منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية.