برلماني: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعكس حرص الدولة على تعزيز مكانة العامل المصري

وجّه الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، التهنئة إلى عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهودهم المخلصة ودورهم الوطني في دفع عجلة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح مرشد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال؛ تعكس حرص الدولة على تعزيز مكانة العامل المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن العمال هم الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم العمالة المصرية؛ من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تنفيذ التشريعات الحديثة التي تضمن حقوق العمال، وتحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد مرشد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا أيضا بدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم منح دورية تسهم في توفير مظلة أمان اجتماعي لهذه الفئة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل ركيزة أساسية في بناء سوق عمل متوازن، من خلال خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وأكد وكيل لجنة الصحة أن العمل يمثل قيمة أساسية في بناء الأوطان، وأن عمال مصر كانوا ولا يزالون نموذجًا في العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والإخلاص؛ لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل.