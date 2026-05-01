أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
تفاؤل باكستاني بشأن مقترح إيراني جديد لوقف الحرب مع الولايات المتحدة

مفاوضات الولايات المتحدة وايران
أفادت مصادر باكستانية نقلًا عن شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بأن إسلام آباد تبدي قدرًا من التفاؤل حيال مقترح جديد قدّمته إيران يهدف إلى إنهاء حالة الصراع القائم مع الولايات المتحدة، في تطور يُنظر إليه على أنه محاولة لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي بين الأطراف المعنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الإيراني الجديد يتضمن تعديلات جوهرية مقارنة بالمبادرة السابقة، الأمر الذي – وفق التقييم الباكستاني – قد يرفع من فرص الوصول إلى اتفاق سياسي أو تهدئة تدريجية في التوتر القائم. 

وأشارت التسريبات إلى أن مستوى التقارب بين الأطراف بات “أكثر جدية” مما كان عليه خلال الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الحكومتين الإيرانية أو الأمريكية بشأن مضمون المقترح أو مدى التقدم في المحادثات. 

كما لم توضح المصادر طبيعة الدور الباكستاني بشكل تفصيلي، سواء كان وسيطًا مباشرًا أو طرفًا داعمًا للمسار التفاوضي.

في المقابل، تعكس التسريبات الإعلامية غالبًا اختبارًا لمواقف الأطراف الدولية أكثر من كونها مؤشرات على اتفاق وشيك، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالعلاقات بين طهران وواشنطن.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مع احتمال صدور تصريحات رسمية أو تسريبات إضافية من أطراف أخرى معنية بالملف.

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترويجًا لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.. رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركة دولية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار تسلط الضوء على جهود حماية المنافذ في محاضرة بقصر الأمير طاز

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد