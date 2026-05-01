تفاؤل باكستاني بشأن مقترح إيراني جديد لوقف الحرب مع الولايات المتحدة

أفادت مصادر باكستانية نقلًا عن شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية بأن إسلام آباد تبدي قدرًا من التفاؤل حيال مقترح جديد قدّمته إيران يهدف إلى إنهاء حالة الصراع القائم مع الولايات المتحدة، في تطور يُنظر إليه على أنه محاولة لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي بين الأطراف المعنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الإيراني الجديد يتضمن تعديلات جوهرية مقارنة بالمبادرة السابقة، الأمر الذي – وفق التقييم الباكستاني – قد يرفع من فرص الوصول إلى اتفاق سياسي أو تهدئة تدريجية في التوتر القائم.

وأشارت التسريبات إلى أن مستوى التقارب بين الأطراف بات “أكثر جدية” مما كان عليه خلال الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الحكومتين الإيرانية أو الأمريكية بشأن مضمون المقترح أو مدى التقدم في المحادثات.

كما لم توضح المصادر طبيعة الدور الباكستاني بشكل تفصيلي، سواء كان وسيطًا مباشرًا أو طرفًا داعمًا للمسار التفاوضي.

في المقابل، تعكس التسريبات الإعلامية غالبًا اختبارًا لمواقف الأطراف الدولية أكثر من كونها مؤشرات على اتفاق وشيك، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالعلاقات بين طهران وواشنطن.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مع احتمال صدور تصريحات رسمية أو تسريبات إضافية من أطراف أخرى معنية بالملف.