اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق مدينة تيمبكتو

شهدت منطقة جنوب شرق مدينة تيمبكتو شمال مالي، اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش المالي ومجموعة يُشتبه بانتمائها إلى جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المواجهات اندلعت خلال عمليات تمشيط نفذتها وحدات من الجيش المالي في مناطق صحراوية ونائية، في إطار جهودها لتعقب تحركات جماعات مسلحة تنشط بين الحدود الداخلية والمسارات الصحراوية.

وأشار مصدر أمني إلى أن القوات التابعة لـ الجيش المالي واجهت مقاومة مسلحة خلال العملية، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار في عدة نقاط متفرقة قبل أن تتراجع المجموعات المسلحة إلى مناطق غير مأهولة.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو المادية، سواء في صفوف الجيش أو المجموعات المسلحة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاشتباكات.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني متوتر تشهده مناطق شمال ووسط مالي، حيث تنشط جماعات مسلحة متطرفة وأخرى محلية في عمليات كر وفر مع القوات الحكومية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.

وتواصل السلطات المالية عملياتها العسكرية في عدة محاور بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية متكررة، في ظل تحديات تتعلق بطبيعة التضاريس واتساع المساحات الصحراوية.