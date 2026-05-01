البابا تواضروس يشهد احتفالية كورالات إيبارشية النمسا | صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاحتفالية السنوية لفرق كورالات كنائس إيبارشية النمسا.

حضر الاحتفالية إلى جانب نيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا، نيافة الأنبا دميان مطران شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.





وقدمت فرق الكورال من المراحل السنية المختلفة، الأطفال، الفتيان والفتيات، والشباب عددًا من الترانيم الكنسية.

وفي ختام الاحتفالية أشاد قداسة البابا بكافة مكونات الكورالات: الكلمات الألحان الأداء، مثنيًا على قيادة الخدام.

وأشار قداسته إلى أن القيامة هي سر الفرح لنا طوال السنة.